Viviano: "Sono un estimatore di Meret, ha tutto il diritto di guardarsi attorno. Kepa? Ottimo"

Ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto il portiere Emiliano Viviano: "Il calciatore che non deve andare via è sereno, ma chi è in quella situazione di bilico, non la vive benissimo. A me è capitato e succede che non sei concentrato sul tuo lavoro. Non è una situazione semplicissima, ma è tutto vero che siamo e sono tutti navigati nel mestiere e si sa che può capitare. L’allenatore deve essere molto bravo a gestire il gruppo, quella è la cosa più complicata secondo me.

Kepa è superiore a Meret? Kepa è un ottimo portiere con esperienza internazionale. Sono un estimatore di Meret, ma ci sono le situazioni, maniere di vedere il ruolo e il calcio, quindi magari un allenatore cerca qualcosa di diverso e Meret ha il diritto di guardarsi intorno.

Meret al Fantacalcio? Lo prenderei e ci ho provato. Il Milan può vincere lo scudetto? Il Milan è il Milan e deve sempre puntare allo scudetto. Tuttavia, secondo me, ci sono squadre che partono più avanti, l’Inter su tutte. Credo serenamente che se non vince l’Inter è per demeriti propri".