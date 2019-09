Vocalelli: "Napoli ha venduto giocatori che non riteneva decisivi nella sua rosa"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Vocalelli di TuttoSport: “Sarei rimasto sorpreso se Emre Can non si fosse detto deluso dall'esclusione di Champions. Non credo ci sia stato un problema di forma, ma penso che il manager fosse già stato avvertito. Il problema è uno: se hai 24 giocatori molto forti, qualcuno necessariamente deve restare fuori lista, sono questi i rischi di giocare in una squadra con tanti giocatori e forti. La Juve ha provato a cederlo, quindi questo suo stupore è ingiustificato. L'aria che tira è di una squadra con una grossa concorrenza. Chi vuole rimanere, Dybala, Matuidi, Higuain, sapevano che ci fosse una grande concorrenza. Paratici il migliore dirigente? Io nei miei voti di mercato ho messo Napoli e Juventus allo stesso livello. Il Napoli ha venduto giocatori che non riteneva decisivi nella sua rosa ed ha acquistato giocatori importanti. La questione dei prestiti non mi convince, regali il giocatore per un anno ad una tua concorrente, pur di liberarti del problema.

Apprezzo che il Napoli abbia venduto a titolo definitivo Diawara e Verdi. La Juventus ha cercato di vendere i giocatori, non ha voluto darli in prestito, se è giusto o sbagliato questo lo dirà il campo, ma ha fatto una scelta controcorrente rispetto alle maggiori squadre europee. Lozano spero dimostrerà durante il campionato chi è veramente, ma quando è subentrato ha lasciato la sua impronta. Vantaggio di Conte e Ancelotti su Sarri? Dobbiamo verificarlo. Per la prima volta in carriera si trova a gestire tanti campioni forti allo stesso livello. Allegri è riuscito negli anni passati a mettere a bada tutti, sapeva gestire i grandi giocatori. Ancelotti e Conte ci sono già passati, io se fossi un allenatore, preferirei avere 24 campioni ed imparare a gestirli. Penso sia sempre meglio avere gente brava e di qualità che puoi sfruttare al massimo. Sarri ottimo allenatore, riuscirà a mettere a posto la squadra. Contro il Napoli, i migliori tre sarebbero dovuti essere ceduti: Higuain. Khedira e Matuidi".