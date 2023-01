Vocalelli sulla Roma: "Ottima squadra, doveva avere più punti e avvicinarsi al Napoli!"

Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Radio

TuttoNapoli.net

Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Radio: “Nel panorama italiano la Roma è un'ottima/grande squadra. In questo campionato avrebbe potuto fare di più ed essere quasi un'alternativa al Napoli. Avrebbe potuto avere qualche punto in più, ma do 6,5-7 al girone d'andata”, riporta laRoma24.