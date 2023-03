Völler: "Napoli spettacolare come il Bayern e si parla poco di un azzurro"

Rudi Voller, leggenda del calcio tedesco che ha giocato anche in Italia nella Roma, ha così parlato a Rai Sport

Rudi Voller, leggenda del calcio tedesco che ha giocato anche in Italia nella Roma, ha così parlato a Rai Sport: "Il Bayern per anni ha fatto i campionati del Napoli, mi domando come facciano, è impressionante, incredibile. Non è un problema di concorrenza, è troppo forte il Napoli. Oltre al vantaggio giocano un bel calcio. Anche quando hanno perso, hanno sempre divertito. Un piacere vederli.

Il Napoli gioca il calcio più bello in Europa? In questo momento è il più bello con City e Bayern, anche se loro hanno un po' di difficoltà in campionato. Quindi dico sì: il Napoli è la più bella in Europa.