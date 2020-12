Volpecina su Maradona: "Non ha mai litigato con un compagno, dava serenità"

Giuseppe Volpecina, ex calciatore del Napoli del primo scudetto, ha ricordato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Diego Armando Maradona: “Quando sono venuto a Napoli sapevo le cose che Diego era capace di fare , ma sono stato sorpreso dalla sua semplicità e umanità. Non c’è stato mai un litigio tra lui e un suo compagno, lui metteva tranquillità, era intelligente, sapeva che senza serenità era più difficile vincere. Diego era al disopra di tutti, tollerava i nostri errori, grazie a lui siamo arrivati ad una doppia vittoria storica. E’ stato bravo non solo in campo, con le sue giocate fantastiche, ma anche a tenere un equilibrio tra i compagni di squadra".