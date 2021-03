Zaccheroni: "Gli infortuni hanno fatto la differenza. Italiano? Mi piace molto"

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “E' un luogo comune lamentarsi del proprio allenatore quando non hai la classifica gratificante come ti aspettavi all'inizio. Il Napoli era partito molto bene e le aspettative sono aumentate, poi la squadra è stata decimata dagli infortuni e dal covid. Se le squadre lamentano tanti infortuni, significa che l'ambiente non è molto sereno. Bisogna sempre adattarsi nel costruire una squadra, basandosi sui giocatori migliori. Su quelli che ti spostano gli equilibri. Dietro questi devono esserci dei giocatori funzionali che hanno l'occasione della vita. Giocatori che possono mettersi in mostra e si sacrificano anche per gli altri. Il Napoli all'inizio giocava bene, poi ha iniziato a far fatica a concretizzare. Da lì sono nati i problemi, i cambi di modulo, gli infortuni. Insigne non è mai stato il capocannoniere del Napoli, quest'anno però lo è. Italiano? Mi piace molto. Ha idee all'avanguardia. Ha una squadra in mano. I giocatori gli danno quello che lui richiede. I giocatori si mettono in mostra perché sanno di avere l'occasione della vita".