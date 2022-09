Zakaria spiega il passaggio al Chelsea: "La Juve gioca molto bassa, con Allegri parlavo poco"

"E' successo tutto molto velocemente. Non sapevo che un trasferimento al Chelsea fosse possibile fino a 6 ore prima della fine del mercato".

Il centrocampista svizzero Denis Zakaria, dal ritiro della propria nazionale, spiega il suo passaggio dalla Juve al Chelsea dopo appena 6 mesi in bianconero: "E' successo tutto molto velocemente. Non sapevo che un trasferimento al Chelsea fosse possibile fino a 6 ore prima della fine del mercato. Ho fatto le valigie e ho aspettato che i contratti venissero firmati. Poi ho fatto le visite mediche a Torino e sono andate a buon fine. L'ipotesi Liverpool? L'ho sentito dal mio agente, ma alla fine è stato Chelsea. Penso che sarò più felice in Inghilterra che a Torino".

Zakaria prova ad analizzare i motivi dello scarso feeling con la Juventus: "Difficile a dirsi. Forse il tipo di calcio non era adatto al mio. La squadra giocava molto bassa, io sono un giocatore che ha bisogno di molto spazio per le mie corse. L'Inghilterra potrebbe essere più adatta a me.

Allegri? È una brava persona, posso dirlo con certezza. Con lui parlavo poco. Forse la squadra non ha giocato molto bene, il che è un peccato. Con quella rosa possono fare molto meglio".