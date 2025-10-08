Zazzaroni: "Conte fuoriclasse della dialettica. Astori mi disse una cosa su di lui"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilaciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa soffermandosi su temi legati all'attualità calcistica e della Serie A.

Zazzaroni ha detto la sua su Max Allegri, allenatore del Milan con il quale ha più volte rivelato di avere un bel rapporto umano: "Mi piacciono i vincenti, Max è un tecnico di straordinarie intuizioni. Un po' pigro, ma capisce il calcio come pochi". E Tudor? "Riassume i valori della Juve. Ma esprimerli in campo è un altro conto".

Sul tecnico del Napoli campione d'Italia in carica, Antonio Conte: "Fuoriclasse della dialettica. Astori, che lo aveva in Nazionale, mi disse di aver imparato più in 5 minuti con lui che in tanti anni con altri".