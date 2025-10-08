Zazzaroni: "Conte fuoriclasse della dialettica. Astori mi disse una cosa su di lui"

Zazzaroni: "Conte fuoriclasse della dialettica. Astori mi disse una cosa su di lui"TuttoNapoli.net
© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 10:30Le Interviste
di Arturo Minervini

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilaciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa  soffermandosi su temi legati all'attualità calcistica e della Serie A.

Zazzaroni ha detto la sua su Max Allegri, allenatore del Milan con il quale ha più volte rivelato di avere un bel rapporto umano: "Mi piacciono i vincenti, Max è un tecnico di straordinarie intuizioni. Un po' pigro, ma capisce il calcio come pochi". E Tudor? "Riassume i valori della Juve. Ma esprimerli in campo è un altro conto".

Sul tecnico del Napoli campione d'Italia in carica, Antonio Conte: "Fuoriclasse della dialettica. Astori, che lo aveva in Nazionale, mi disse di aver imparato più in 5 minuti con lui che in tanti anni con altri".