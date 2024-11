Zazzaroni contro lo studio Mediaset: “Accusate Conte di aver parlato a suo favore, ma non ha preso gol!”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset: "Conte fa il discorso che noi facciamo ogni domenica, non capisco perché lo accusiamo di averlo fatto a suo favore, peraltro di un rigore sbagliato e quindi non ha subito lo svantaggio.

E’ un rigore concesso, Mariani può aver visto male o bene, ma vallo a vedere lì. E’ un episodio potenzialmente decisivo. Quello dice Conte, diamo uniformità! I dietrologi poi siamo noi!".