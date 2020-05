Zazzaroni contro Spadafora: "Per fermare il calcio ha imposto un protocollo pieno di trappole!"

Il direttore de il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto attraverso il sito del noto quotidiano sulla questione del "mi piace" del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ad un commento di un tifoso che auspicava lo stop del campionato: "Non si può avere un confronto civile con questo ministro, questo like è l'ennesima conferma. Lui non ha la forza per fermare il calcio e quindi per fermarlo si affida ad un protocollo pieno di trappole del comitato tecnico-scientifico. Tutte le forze politiche in Senato hanno replicato chiedendo di far ripartire il calcio, ma come si può avere come interlocutore uno che dice che il confronto è aspro? Ma come fa a non esserlo dopo tutto quello che ha detto".