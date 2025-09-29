Zazzaroni controcorrente: "Felice della reazione di KDB! Ricordate cosa si diceva in estate?"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho apprezzato molto la reazione di KDB al cambio perché mi dà l'idea di un De Bruyne molto coinvolto. Molti pensavano che arrivasse qui a 34 anni, dopo tanti trionfi, con una mentalità diversa. Invece è uno che ci tiene, si comporta da leader, aiuta i compagni. Qualsiasi calciatore serio, in quella situazione, si sarebbe arrabbiato. Perché sei in partita, di un gol sotto, senti che puoi riuscire a pareggiarla. Per cui ci sta, fine delle trasmissioni.

Poi, ripeto, anch'io l'avrei cambiato perché c'erano le condizioni per puntare l'uomo sulle fasce con Neres e Lang. E tra l'altro Neres l'ha fatto un paio di volte, dando di fatto ragione a Conte. Sul 10 contro 11 Allegri ha tolto il suo miglior giocatore, Pulisic, l'avete notato? Poteva togliere Gimenez, invece ha tolto il migliore. Le parole di Conte? Lui è questo, ha vinto tanto perché è questo, giusto che risponda così alla reazione di De Bruyne. Non è successo niente".