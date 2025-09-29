L’attore Gallo: “De Bruyne come l’ultimo Totti, il Napoli si è messo un casino in casa”

Gianfranco Gallo, celebre attore e gran tifoso del Napoli, ha commentato Milan-Napoli soffermandosi su Kevin De Bruyne, protagonista con il gol ma anche con la reazione di disappunto nei confronti di Antonio Conte al momento della sostituzione:

"Con KDB il Napoli si è messo un casino in casa. Un Totti ultimo periodo con la Roma ma senza essere stato per il Napoli quel che Totti era stato per la Roma. Gutierrez mi piace molto, Mc Frateme con KDB in campo è meno libero e bello. Avanti farei partire sempre Lucca e Neres e proverei anche a dare più fiducia a Lang".