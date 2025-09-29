Milan, Tomori alla Rai: "Allegri ci ha chiesto di difendere di squadra, mentalità che ci dà fiducia"

Dopo il successo contro il Napoli, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi sulla mentalità trasmessa da Massimiliano Allegri e sulla solidità difensiva dei rossoneri. "Il mister ci ha chiesto di difendere come un’unica squadra, non solo i difensori o i centrali, ma tutti insieme. L’importante è muoversi come un blocco, e questa mentalità ci dà fiducia: sappiamo che se non subiamo gol, con la qualità dei nostri attaccanti possiamo sempre colpire. Nelle ultime gare abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e i risultati si vedono: oggi abbiamo concesso solo un rigore".

Il centrale inglese ha poi ricordato la crescita della squadra rispetto alle prime uscite stagionali: "Dopo la partita con la Cremonese eravamo troppo lunghi e disordinati. Oggi, invece, siamo stati compatti e solidi. È vero, la stagione non era iniziata nel modo che volevamo, ma era soltanto l’inizio e Allegri ce lo aveva detto subito. Anche stasera sicuramente ci farà notare dove migliorare, ma resta sempre tranquillo, positivo e lucido".

Per concludere Tomori ha sottolineato la forza del gruppo: "Anche in inferiorità numerica abbiamo fatto una grande prestazione, portando a casa tre punti meritati".