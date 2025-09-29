Tensioni KDB-Conte? De Maggio: "Un gran club manderebbe il belga domani in conferenza"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' e si è soffermato sul match tra Milan e Napoli: "Io capisco la delusione per la sconfitta, ma per me si sta andando troppo oltre. Mi permetto solo di ricordare che il Napoli è primo in classifica, ha vinto quattro partite e ha perso una sola partita, a San Siro, col Milan perché era in emergenza totale: mancava Lukaku, due centrali, Spinazzola e Olivera.

Conte doveva fare di necessità virtù e preservare Beukema per la Champions League, in virtù delle assenze". Aveva tutta la difesa fuori e ha fatto di necessità virtù. Se gioca De Bruyne tutti dicono che è un equivoco, se lo cambia neanche va bene. Allora non ci capisco davvero più niente. Un grandissimo club ora penserebbe di presentare De Bruyne accanto a Conte nelle conferenze stampa della vigilia di Champions League".