Zazzaroni esalta Politano: "Calciatore unico! Conte e Gattuso devono tutelarlo"
TuttoNapoli.net
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Politano va usato, ma non spremuto. Perché sulla fascia risolve, incide, con la sua finta a cui abboccano tutti. Mette tanti palloni dentro, fa tutta la fascia... Dico che è un calciatore se non unico in Serie A quasi.
Politano per il Napoli è un insostituibile perché è l'unico a fare tutta la fascia, a decidere e incidere in entrambe le fasi di gioco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ma al 60'-65' arriva bello cotto perché ha percorso tanti chilometri. Va assolutamente conservato, va assolutamente tutelato.
