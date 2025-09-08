Caprile: "Napoli, nessun rimpianto! Ho imparato tanto da Conte, Meret e squadra"

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano locale L'Unione Sarda. Di seguito alcuni dei passaggi principali, a partire dalla sfida di Napoli che per lui - arrivato in Sardegna proprio dagli azzurri - era speciale: "Ho dormito poco, anche se siamo tutti consapevoli di aver fatto una grande prestazione contro una squadra che solo pochi mesi fa si è rivelata la più forte del campionato. A caldo rimane la sconfitta, poi passano i giorni e ci ripensi. Serve un mix tra rabbia per aver perso a partita ormai finita e consapevolezza che così i punti arrivano. Comunque è tutto passato, siamo proiettati sul Parma".

Quindi Caprile guarda proprio alla sfida ai ducali: "Ogni partita è un banco di prova, sfidiamo una squadra che potrebbe giocarsi la salvezza con noi ma dobbiamo pensare di poter fare punti contro chiunque. In queste prime partite abbiamo fatto bene, dall'Entella in poi siamo in crescendo e la strada è giusta". E che tipo di allenatore è Pisacane? Spiega Caprile: "La prima cosa che ti chiede è parare, proprio come Nicola. Vuole giocare un po' di più dal portiere, ma a entrambi interessa vincere. Siamo tutti consapevoli che l'obiettivo è salvarsi, solo dopo potremo puntare eventualmente altro".

Caprile affronta anche gli aspetti legati al mercato, come la permanenza al Cagliari: "Non ho mai forzato la mano per andare via. Ci sono stati degli interessamenti, però il Cagliari ha fatto uno sforzo economico per tenermi qua. E io sono concentrato solo sul Cagliari. Non mi sono mai permesso nemmeno di chiedere a qualcuno se ci fossero novità".

Ma cova qualche rimpianto per come (non) è andata a Napoli? Prosegue il portiere rossoblù: "No, alcune esperienze vanno bene e altre no, gli allenatori hanno fatto scelte diverse. Ma ho imparato tanto: da Conte, da Meret, dalla squadra. Posso solo parlare bene dei sei mesi a Napoli, anche se al Cagliari devo tanto: mi ha dato la possibilità di rimettermi in gioco e di tornare a essere protagonista".