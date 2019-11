Zazzaroni: "Il Napoli deve ritrovare fiducia. Ancelotti lo lascio fuori dalle responsabilità"

Ivan Zazzaroni, direttore de il Corriere dello Sport ha rilasciato un'intervista a Tmw soffermandosi anche sulle vicende di casa Napoli: "Il Napoli è precipitato, con molte responsabilità di società e giocatori. Ora deve uscirne, ha tre gare importanti. Ancelotti lo lascio fuori dalle responsabilità: la squadra ha avuto anche sfortuna, col Cagliari e la Juve. Ci sono state gare in cui si è trovato contro una sorta di muro e in quel caso non riesci a risolverla e ti incarti. E' una squadra che deve trovare fiducia in se stessa".