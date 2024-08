Zazzaroni: "Il Napoli ha rifiutato 250mln per Kvara-Osimhen! Oggi Victor neanche a 80..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema è che la clausola è molto alta, lo stipendio altissimo e il mercato si è bloccato in Arabia e in Inghilterra. Un centravanti come Osimhen che non trova squadra, che ha un prezzo troppo alto, è un paradosso. Anche venderlo a 90-100 milioni quest'anno non credo sia fattibile. Non so se lui riuscirà a trovare una collocazione in Europa quest'anno, io dubito. Non so se il Paris Saint-Germain sia disposto a cedere 80-90-100 milioni.

Se non ci fosse stata la stagione scorsa oggi non ci sarebbe Conte in panchina. La scorsa stagione ha portato la presidenza ad andare su un allenatore forte, in grado di incidere nelle scelte e di portare al Napoli giocatori di livello come McTominay e il mio Lukaku. Con un altro allenatore, ad esempio, Kvaratskhelia e Di Lorenzo non sarebbero rimasti.

Il Napoli rifiutò 250 milioni tra Kvaratskhelia e Osimhen. Erano pochi giorni dopo lo Scudetto e questa notizia arrivò dall'interno del Napoli. In quel momento però tutti i prezzi sembravano proiettati in alto, perché era arrivata l'Arabia Saudita. Purtroppo è successo che nel giro di pochissimi mesi, già da gennaio scorso, quel progetto stava implodendo".