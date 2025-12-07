Zazzaroni: "Inter la più completa", Caressa non concorda: "Tranne l'ultimo Napoli, tutte incompiute"

Nel corso di 'Deejay Football Club', è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Una squadra completa in Serie A? L'Inter. Il Napoli al completo vale l'Inter. Mi piace molto la squadra nerazzurra, poi perché non dovrebbe essere così, ha solo aggiunto? Ha perso? Ne hanno perse tutte di gare, molte volte è stato l'episodio.

Ha una struttura e una cosa che gli altri non hanno, l'attacco. Ha quattro punte che segnano e il Napoli ne ha tre e sono tutte fuori. La Roma ne ha uno". Di diversa opinione è stato il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa: "Quelle in testa, tranne l'ultimo Napoli mi sembrano delle incompiute. Anche un po' la squadra nerazzurra, non sembra un po' incompiuta? Ha perso cinque partite finora...".