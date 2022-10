Zazzaroni: “Kim è meglio di Koulibaly per rendimento. Meret? Sempre stato per Navas”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "La Roma ha un potenziale offensivo pari allo zero senza Dybala. Esponendosi al contropiede del Napoli sei morto, quindi ha fatto come una provinciale e si è abbottonato per evitare che una squadra superiore potesse massacrarti. Se una squadra gioca a calcio, contro Napoli perde 8 volte su 10. Ieri ho viste cose molto belle, nonostante un Kvara ben contenuto. Di Lorenzo ha fatto bene, Lozano ha faticato, il primo tempo è stato molto statico. La Roma ha fatto solo un paio di contropiede non portati a termine, ma ce lo aspettavamo. Il Napoli ha un potenziale pazzesco, più dello scorso anno. Kim è assurdo, per rendimento è più forte di Koulibaly. Ho trovato molto bene anche Oliveira. Meret? Sono sempre stato per Navas, perché lui deve ricostruirsi, ritrovare sicurezza. Non ce l’ho con lui, ma se devo trovare una non certezza, direi lui. Credo abbia grande potenziale, ha subito l’alternanza, quest’anno è titolare e speriamo ritrovi forma. Gli auguro una grande carriera. Rui Patricio? Ha sbagliato sul gol di Osimhen. Risultatista o bel calcio? Sono per il risultato che è fondamentale".