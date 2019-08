Zazzaroni: "Llorente alternativa a Milik, ora ci sono tantissime soluzioni davanti. Sulla Juve..."

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: ”Llorente è stato chiuso definitivamente ieri sera. E’ un’operazione intelligente, da esperienza ed è una buona alternativa a Milik. Ora il Napoli ha tantissime soluzioni per l’attacco.



Icardi? Ha un’offerta faraonica da parte del Monaco, In Italia l’inter non dava il giocatore in prestito. Formazione azzurra? Domani giocheranno Insigne, Mertens e Callejon poi se dovesse servire entrerà Lozano.



Juventus? Contro il Napoli giocherà la stessa formazione vista contro il Parma, l’unico dubbio può essere Higuain o Dybala. Non arriva bene a questa partita, dubito ci sia Sarri in panchina ma comunque i bianconeri restano una grande squadra. Il Napoli ha una grossa possibilità



Parole Ancelotti? Non so se il Napoli farà un colpo finale, in attacco escludo altri arrivi magari potrebbe arrivare un esterno sinistro basso

Girone Champions? Girone non divertente, il Napoli deve passare".