Gasp sul silenzio post-Lecce: "Se parlo dite che mi lamento, se non parlo interpretate"

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Sassuolo, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è tornato sul suo silenzio dopo la partita col Lecce, collegato da diverse indiscrezioni all’insoddisfazione per il mercato: “Io pensavo che voi parlaste della partita, dell’impresa che ha fatto la Roma. Sì, certo, una partita di emergenza: è andata a vincere a Lecce, dando una bella risposta. Invece il discorso si è spostato su altro. È difficile, perché se parli, come quest’estate, dite che ti lamenti degli attaccanti; se non parli, vieni interpretato in tutti i modi. Non parliamo di mercato.

L’ho già detto, anche perché voi sapete veramente tutto e quindi non c’è bisogno di dirvi delle cose. Avete tutte le vostre fonti, siete bravissimi. Non c’è bisogno che vi parli anch’io di mercato. Stasera mi metto davanti alla televisione, guardo una trasmissione, magari guardo Sky, guardo Gianluca Di Marzio, che sa tutto più di me... o leggo voi. Andate avanti così, è giusto: siete bravi, davvero".

Gasperini ha poi parlato dei suoi contatti con Dan Friedkin: ”Spero che ce ne siano sempre di più. Abbiamo persone che hanno mille attività, però quando parlo con loro siamo sempre molto in linea su quello che vorrebbero fare e su quello per cui io sono venuto alla Roma a cercare di realizzare. Potremmo farlo, anche se lì è un po’ più complicato. Però mi sento supportato, c’è un aiuto concreto per realizzare le cose. Sicuramente questo ti deve restare".