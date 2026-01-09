Cassano: "Se recupera Neres, sarà complicata! E il 2-2 non un buon segno per l'Inter. 51% Napoli"

Nel corso di Viva el Futbol, l'ex fantasista Antonio Cassano ha dato il suo pronostico per Inter-Napoli: "Per l’Inter non è un buon segno che il Napoli abbia pareggiato con il Verona.Sono convinto che l’Inter abbia la rosa più forte degli ultimi cinque anni ma se recupera Neres, sarà complicata per l’Inter: da quel lato, su Bastoni, gli può fare male. Hojlund fa il lavoro che faceva Lukaku, McTominay arriva da dietro.

Sarà una partita bellissima e nessuna delle due aspetterà. L’Inter è più forte, ma il Napoli ha l’allenatore più forte. E il Napoli farà una grandissima partita, perché Conte sta facendo capire che se l’Inter scappa poi è difficile riprenderla, perché andrebbero a +7. Sta preparando questa partita come una finale dei Mondiali. Percentuali: 51% Napoli e 49% Inter".