Manna non ci sta: “Arbitro condizionato dal VAR, inammissibile dopo lunghe review!”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di CRC, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è tornato sul 2-2 col Verona soffermandosi sull'arbitraggio e i tanto discussi interventi del VAR: "Quello che è successo a noi nella partita di mercoledì penso sia sotto gli occhi di tutti: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR. Abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare l'andamento della partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre.

Cosa chiedo all'AIA? Penso che in questo momento anche noi addetti ai lavori dovremmo fare un ragionamento su quello che sta succedendo e su come poter migliorare questa situazione. Oggi sicuramente viviamo un periodo non positivo.

Napoli-Verona? Arrivavamo da un periodo estremamente positivo con delle partite giocate molto bene. Ci sta che un primo tempo possa essere meno positivo e meno energico del solito, ma la squadra ha reagito e ha dimostrato che non voleva perdere ed, infatti, ha pareggiato conquistando un punto. Per me, però, ne abbiamo persi 2 per quella che è stata la dinamica della partita. Il gruppo ha sempre reagito e lavorato in modo corretto, facendo sempre grandi prestazioni".