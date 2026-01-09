Podcast
Ravezzani: "I varisti richiamino, ma gli arbitri si sentano liberi di non essere d'accordo"
TuttoNapoli.net
Si continua a discutere per i tanti casi da moviola prensenti nell'ultimo turno di Serie A. E si parla di nuovo di arbitri e VAR nel mirino. Cosa fare ora? Ecco come ha risposto Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ai microfoni di Tmw Radio: "Il problema non è porre nuovi limiti. Sono favorevole alla presenza del VAR. I varisti richiamino ma gli atrbitri si sentano liberi di non essere d'accordo su un richiamo.
Per me ha fatto bene il varista richiamare l'arbitro a vedere e giudicare. Devono dirci quando c'è un chiaro ed evidente errore. L'errore arbitrale fa parte del gioco e quando lo accetteremo finalmente sarebbe un grande passo in avanti".
