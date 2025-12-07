Zazzaroni non ha dubbi: "Chi vincerà Napoli-Juventus? Ecco il mio pronostico"

Zazzaroni non ha dubbi: "Chi vincerà Napoli-Juventus? Ecco il mio pronostico"
Oggi alle 07:30
di Pierpaolo Matrone

Napoli-Juventus sarà una sfida carica di significati, dal ritorno di Spalletti al Maradona da avversario al confronto con Antonio Conte, già scudettato in entrambe le piazze. Chi la spunterà? Intervenuto a Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è sbilanciato senza tentennamenti: “Dico 1, vincerà il Napoli”.

Per Zazzaroni pesano il grande momento degli azzurri, la spinta di un Maradona sold out e un clima che si annuncia incandescente nella notte del ritorno del tecnico del primo scudetto dopo 33 anni.