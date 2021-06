Zazzaroni non ha dubbi: “Il Napoli vuole cedere Fabian e Koulibaly, ma c’è un ostacolo”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto durannte Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc Targato Italia: “Ho visto Francia-Portogallo e la squadra di Cristiano Ronaldo non mi è piaciuta affatto. Proprio Ronaldo penso sia in una fase declinante, nonostante i due gol fa fatica a saltare l’uomo, non mi è piaciuto. Le parole di Insigne? Fanno capire ancor di più che questo è un gruppo che si diverte, che è allegro ed è aiutato anche dai risultati. L’Italia ha avuto la fortuna di trovarsi in un girone accessibile ed ha sfruttato al meglio questa cosa. Locatelli o Verratti per l’Austria? Se Verratti sta bene gioca al 100%. Politano? Per la stagione che ha fatto forse andava preferito a Bernardeschi.

Mercato del Napoli? So che Emerson Palmieri è seguito anche dall’Inter, ma i nerazzurri come sappiamo hanno problemi economici. Il Napoli vuole cedere giocatori come Koulibaly e Fabian, ma in questo periodo storico nessuno ti farà mai una super offerta”.