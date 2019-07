Zazzaroni svela: "Mi dicono che James non vuole venire a Napoli, l'ho segnalato anche ad Ancelotti..."

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, affrontando il tema mercato in casa Napoli: "James? Da un po' di tempo mi dicono dalla Spagna che non vuole venire a Napoli, ho provato anche a segnalarlo ad Ancelotti. In Spagna erano convintissimi che non volesse lasciare la Spagna. Nel pagare 42 mln c'è una componente di rischio, gran talento ma non sempre espresso, non riesco a dare totalmente torto a De Laurentiis. Screzi tra De Laurentiis ed Ancelotti se non arriva James? Non mi risulta, l'ultima volta che ho sentito Carlo per messaggi era assolutamente sereno".