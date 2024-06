Zazzaroni: "Venderei subito Kvara al PSG per 100mln e pagherei la clausola di Nico Williams"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, cederebbe Khvicha Kvaratskhelia e al suo posto prenderebbe Nico Williams.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, cederebbe Khvicha Kvaratskhelia e al suo posto prenderebbe Nico Williams. Lo scrive oggi sul quotidiano: "Le differenze più sensibili tra le due selezioni sono queste: gli spagnoli sono mediamente giovani, i croati “anziani”, ma anche più esperti e certamente più lenti nella proposta.

Ricordo tuttavia che contro Fabian e compagnia se la sono giocata sul possesso. Inoltre gli esterni di Dalic non sono veloci come Nico e Yamal. A proposito, Kvara non me ne voglia ma, se fossi DeLa, lo venderei subito al Psg per 100 milioni e pagherei volentieri i 55 della clausola dello spagnolo del Bilbao che ha fatto a fettine Di Lorenzo".