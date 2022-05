Zè Maria su Insigne: “Va in un campionato anonimo puramente per scelta economica”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Zé Maria, ex calciatore di Inter e Parma.



TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Zé Maria, ex calciatore di Inter e Parma.

Su Insigne: “Secondo me ci perde sia lui, sia il calcio italiano. Lui è un grande giocatore, ed ha dimostrato grandissime qualità, ha dato sempre il massimo. Va in un campionato anonimo ma puramente per scelta economica. Questa è stata una scelta di vita, più che sportiva. Ovviamente a noi che amiamo il calcio dispiace, ma lui ha scelto per il suo futuro economico. Ciò che il Napoli perde è l’identità, perché Insigne rappresentava a pieno Napoli e la sua tifoseria. perdere questo legame è un qualcosa che sarà difficile ritrovare.”