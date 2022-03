Zeman al Cds: "Insigne? Ormai contano solo i soldi, ma si pentirà della scelta"

Zdenek Zeman ha parlato anche di Lorenzo Insigne che con lui a Pescara spiccò il volo verso il grande calcio.

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Foggia Zdenek Zeman ha parlato anche di Lorenzo Insigne che con lui a Pescara spiccò il volo verso il grande calcio.

Il suo terzo pupillo, Lorenzo Insigne, lascerà il nostro campionato per giocare a Toronto.

"Mi dispiace per Lorenzo. So quanto tenga a Napoli e al Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta".