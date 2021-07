Zenga: "Pickford ha parato due rigori come Donnarumma, ma nessuno lo ricorderà"

Ospite di Sky Sport, l'ex portiere della Nazionale Walter Zenga ha commentato il trionfo dell'Italia a Wembley.

Ti sei messo nei panni dei due portieri durante i rigori?

"Vedi com'è il destino di noi portieri? Pickford ha parato due rigori, come Donnarumma, ma nessuno si ricorderà del fatto che Pickford ne abbia parati due. E ne ha parato uno difficilissimo. Sono doppiamente contento per Donnarumma: ho sempre detto che avrebbe fatto un grande Europeo, e l'ha dimostrato. Ha ventidue anni, non mi stancherò mai di ripeterlo: grazie anche alle sue parate e al suo modo di essere siamo campioni d'Europa".

Che rapporto hai con Costacurta?

"Mi ha fatto gol in un derby: non sapeva cosa fare e ha tirato (ride, ndr). Billy è sempre stato un avversario, non un nemico: facevamo il riscaldamento dentro lo spogliatoio prima dei derby, e c'era grande rispetto".