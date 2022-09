Zenga su Kvaratskhelia: "Gli scout del Napoli hanno fatto un lavoro incredibile nel prenderlo"

Walter Zenga ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Khvicha Kvaratskhelia elogiando il lavoro del club partenopeo

Walter Zenga ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Khvicha Kvaratskhelia elogiando il lavoro del club partenopeo: "Kvara si è inserito velocemente, senza problemi, in un sistema di gioco come quello di Spalletti e ha sostituito uno come Insigne, che non è semplice. Gli scout del Napoli hanno fatto un lavoro incredibile a prendere un giocatore con queste caratteristiche".