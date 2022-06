Zerbin titolare con l’Italia? L’agente svela: “Partirà dalla panchina, giocherà Politano titolare”

Furio Valcareggi, agente dell'azzurro Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

Furio Valcareggi, agente dell'azzurro Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci ho parlato ora, questa sera andrà in panchina. Giocano Politano, Gnonto e Raspadori stasera. Per lui è un sogno stare in panchina con la Nazionale. Sogna l’esordio, se succedesse proprio a Cesena dove è diventato un calciatore vero sarebbe bello. Vi racconto un retroscena: io e Giulio Marinelli convincemmo Giuntoli e gli smussammo gli ultimi dubbi per convincerlo a puntare su questo ragazzo".