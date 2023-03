Ziliani: "Fantastico sorteggio! Un'italiana sicuro in semifinale e forse una in finale!"

Il commento del giornalista Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito al sorteggio Champions.

"Fantastico sorteggio Abbiamo alte probabilità di avere un'italiana in finale Sicuramente in semifinale ci sarà o Napoli o Milan: se l'Inter batterà il #Benfica, avremo una semifinale tutta italiana Poi in finale si vedrà. Ma #Real, #Bayern e #City si sbraneranno tra loro", il commento del giornalista Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito al sorteggio Champions.