Ziliani replica ad Agnelli: "Superlega defunta e lui presto sarà radiato. Pensi ai tribunali!"

"Ma davvero non c'è nessuno che gli voglia bene e gli dica di stare zitto, che la Superlega è defunta, che anche lui sportivamente parlando lo è, presto sarà radiato, passerà alla storia come il n. 1 del club più truffaldino del mondo, di pensare ai tribunali piuttosto?", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, in merito alle recenti dichiarazioni di Andrea Agnelli che è tornato a parlare alla stampa olandese.