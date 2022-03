Zoff: "In Italia gioco troppo frazionato, in Europa le italiane lo pagano"

"Cosa servirà di più per il finale del campionato? Prima di tutto la testa e poi il cuore e le gambe".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex portiere di Napoli e Juve, Dino Zoff: "Cosa servirà di più per il finale del campionato? Prima di tutto la testa e poi il cuore e le gambe. La fame è una componente importante per vincere, ma è una componente che hanno un po’ tutte le squadre lì davanti.

Che cosa paga l’Italia a livello europeo? Paghiamo che i calciatori vorrebbero andare in campionati più quotati. Poi il frazionamento del gioco nel nostro campionato non ti permettere di trovare il ritmo partita. Vedo gare anche giocate bene, poi arriva un episodio ridicolo ed è rigore. Anche il rigore di Torino si vede che non era così eclatante per andarlo a vedere al Var. Sono d’accordo sull’intervento del Var per il fuorigioco e per il gol-no gol, mentre per gli altri casi deve esserci un’evidente infrazione”.