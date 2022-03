Zola: "Devastato dal ko dell'Italia con la Macedonia. Non abbiamo avuto forza e qualità"

"È come se contro la Macedonia del Nord, con Berardi e gli altri, ci fossi stato anche io".

TuttoNapoli.net

Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli e della Nazionale, in un'intervista concessa a La Repubblica, non ha nascosto la propria amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia: "Sono devastato da questa sconfitta. Non andare ai Mondiali destabilizza. È come se contro la Macedonia del Nord, con Berardi e gli altri, ci fossi stato anche io. Gli episodi migliori sono passati dai piedi di Verratti e Berardi. Mentre Barella mi è parso un po’ stanco. Jorginho ha fatto la sua parte. Mi irrita sentire che i due suoi rigori sbagliati siano stati la causa dell’addio al Qatar. Stiamo a casa perché non abbiamo avuto forza e qualità".