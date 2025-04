Zola esalta Ndoye: "Ha caratteristiche come le mie, ma in una posizione diversa"

vedi letture

Intervistato da Tmw, l'ex azzurro Gianfranco Zola elogia diversi calciatori del campionato italiano. Tra questi parla anche di Ndoye che il Napoli ha seguito a gennaio e che proprio agli azzurri ha segnato lunedì di tacco: "Di giocatori che hanno le mie caratteristiche ce ne sono, ma il calcio di oggi è molto diverso da quello in cui giocavo io. Faccio un esempio: Yildiz della Juventus è un calciatore che ha qualità simili alle mie, ma non è l’unico.

Lunedì ero a Bologna per assistere al match tra i rossoblù e il Napoli e ho visto giocare Ndoye, un calciatore che possiede ottime doti, paragonabili a quelle che avevo io. Giocando però in una posizione diversa, deve sfruttare il suo talento in modo differente. Io andavo a cercarmi il pallone un po’ ovunque per poi posizionarmi al centro, a seconda delle esigenze del momento. Oggi, invece, certi giocatori vengono impiegati in maniera diversa: non ci sono più i vecchi fantasisti, ma esterni o falsi nueve".