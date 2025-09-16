Zola incorona De Bruyne: “Il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi 20 anni”

vedi letture

L’ex calciatore Gianfranco Zola, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha affrontato diversi temi legati all’attualità del campionato di Serie A.

Cosa pensa di giganti come De Bruyne e Modric?

"Ottimo calcio per tutti. Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Modric è un genio nel gestire gioco e palla. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni".

Cosa ci ha detto il campionato in queste prime giornate?

"Napoli e Juve sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno. L’incertezza è un buon segno, rivitalizza e dà carattere al torneo. Sorprese? Mi sono piaciute Cremonese e Como: conosco Fabregas e ha tutte le carte in regola per fare bene”.