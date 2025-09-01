Zuniga svela il retroscena: "Mi voleva la Juve, ma accettai il Napoli senza pensarci"

L'ex esterno colombiano Juan Camilo Zuniga, ha rivelato un interessante retroscena di mercato legato al suo passato: "L'estate in cui arrivai in Italia mi volevano la Juventus e il Valencia su tutte" - le sue parole in una interista a SportWeek - ". Quando il mio agente mi parlò del Napoli accettai senza pensarci. Mi sono subito sentito a casa".

Poi ricorda: "Lavezzi, Hamsik e Insigne? C'erano anche tanti sudamericani: Gargano, Bogliacino, Campagnaro. Per colpa loro adesso bevo sempre compagno. A ottobre arrivò Mazzarri, è stato come un padre. Con lui ho iniziato a giocare sulla corsia sinistra nel 3-5-2. Lì davanti non ci fermava nessuno: Quagliarella, Denis, il Pocho. Ezequiel è un loco, completamente matto. Durante le partite, quando aveva il pallone, si avvicinava e mi prendeva in giro: “Dai, prova a rubarlo”, scherzava. Ci divertivamo tra uscite e grigliate con l'asado. Siamo ancora molto amici".

Sull'attualità: "Il campo mi manca.Vorrei correre e dribblare come facevo una volta. Ma devo accontentarmi di esultare per i gol del mio Napoli. Amo la città e i tifosi. Sui social, ancora oggi, mi arrivano tantissimi messaggi. Conte è un grande allenatore, la società è solida. La squadra ha tanta grinta. Meritavano lo scudetto".