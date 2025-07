Clamoroso flop Mondiale per Club, stadi semivuoti. Anche coi biglietti-regalo della FIFA

Il Mondiale per Club attualmente in corso si sta rivelando un vero flop sul piano dell’affluenza negli stadi, con numeri ben lontani dalle aspettative della FIFA. A denunciarlo è stato anche il Daily Mail, che ha portato alla luce un dettaglio emblematico: i biglietti gratuiti offerti dalla FIFA agli spettatori di PSG-Inter Miami per incentivare la presenza alla sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey. Un tentativo fallito: al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, su 73.000 posti disponibili, solo 31.442 spettatori erano presenti.

Il problema, tuttavia, non si è limitato a una singola partita. Anche altri incontri, come Benfica-Chelsea, sospesa per due ore a causa del maltempo, hanno visto la FIFA ricorrere a ticket compensativi per partite successive, come Inter-Fluminense. Ma la strategia non ha invertito il trend: anche il match tra Chelsea e Los Angeles FC, sempre ad Atlanta, ha fatto registrare appena 22.137 spettatori su una capienza di circa 44.000. Il tabloid inglese ha riportato anche un’altra rivelazione piuttosto significativa: alcuni spettatori sarebbero stati “riposizionati” nei settori visibili dalle telecamere, per simulare una maggiore partecipazione e non far apparire le tribune troppo vuote durante le dirette.