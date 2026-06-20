Foto
Almiron parla e si copre la bocca, espulso! E' la prima volta con la nuova regola
Miguel Almiron del Paraguay è stato espulso a fine primo tempo nella sfida con la Turchia di Montella per aver parlato con un avversario coprendosi la bocca
Ha del clamoroso quanto accaduto tra Turchia e Paraguay a fine primo tempo: sul risultato di 0-1 per i sudamericani, Miguel Almiron si è rivolto verso un avversario turco coprendosi la bocca con le mani. Preciso l'intervento dell'arbitro che applicando la nuova regola introdotta proprio in questi mondiali ha espulso l'esterno ex Newcastle.
Non vi era mai stata un'espulsione per questi motivi: difatti è la prima applicazione della nuova regola introdotta dopo il caso Prestianni-Vinicius della scorsa edizione della UEFA Champions League. Nonostante la superiorità numerica, la Turchia non è riuscita a pareggiare l'incontro e con ogni probabilità saluterà anzitempo la manifestazione
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Mondiali
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com