Foto Almiron parla e si copre la bocca, espulso! E' la prima volta con la nuova regola

vedi letture

Miguel Almiron del Paraguay è stato espulso a fine primo tempo nella sfida con la Turchia di Montella per aver parlato con un avversario coprendosi la bocca

Ha del clamoroso quanto accaduto tra Turchia e Paraguay a fine primo tempo: sul risultato di 0-1 per i sudamericani, Miguel Almiron si è rivolto verso un avversario turco coprendosi la bocca con le mani. Preciso l'intervento dell'arbitro che applicando la nuova regola introdotta proprio in questi mondiali ha espulso l'esterno ex Newcastle.

Non vi era mai stata un'espulsione per questi motivi: difatti è la prima applicazione della nuova regola introdotta dopo il caso Prestianni-Vinicius della scorsa edizione della UEFA Champions League. Nonostante la superiorità numerica, la Turchia non è riuscita a pareggiare l'incontro e con ogni probabilità saluterà anzitempo la manifestazione