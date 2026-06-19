Ufficiale Stati Uniti-Australia, le formazioni ufficiali: out Pulisic! Circati e McKennie dal 1'

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Stati Uniti senza Pulisic contro l’Australia: le scelte ufficiali di Pochettino.

Gli Stati Uniti dovranno rinunciare a Christian Pulisic nella sfida contro l’Australia in programma oggi alle ore 21 italiane ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino perde il suo talento offensivo a causa di un problema al polpaccio e decide di affidarsi a Pepi nel terzetto alle spalle dell’unica punta Balogun, insieme a McKennie e Dest. A centrocampo spazio ad Adams e Tillman, mentre la linea difensiva davanti a Freese sarà guidata da Richards e Ream.

La formazione australiana risponde con un prudente 5-4-1 disegnato dal ct Popovic, con il difensore del Parma Alessandro Circati al centro del reparto insieme a Souttar e Burgess. Restano inizialmente in panchina anche Irakunda e Volpato, mentre in attacco il compito di guidare i Socceroos sarà affidato a Toure. Una sfida importante per entrambe le nazionali, chiamate a raccogliere punti pesanti nella corsa alla qualificazione alla fase successiva del torneo.

USA (4-2-3-1): Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. A disposizione: Brady, Turner, Aaronson, Arfsten, Berhalter, McKenzie, Reyna, Robinson, Roldan, Scally, Trusty, Weah, Wright, Zendejas. CT Pochettino

AUSTRALIA (5-4-1): Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Leckie, O’Neill, Okon, Velupillay; Toure. A disposizione: Ryan, Izzo, Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Hrustic, Irakunda, Irvine, Mabil, Metcalfe, Trewin, Volpato, Yengi. Ct Popovic