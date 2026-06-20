Rizzetta: "Se un giorno ADL vorrà vendere, ha il mio numero. Con lui bellissimo rapporto"

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Matt Rizzetta, imprenditore, ha parlato sull'acquisto del Napoli e l'offerta da oltre 2 miliardi fatta al presidente De Laurentiis

Matt Rizzetta ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino sui contatti avuti con Aurelio De Laurentiis sul possibile acquisto del Napoli. L'imprenditore statunitense è stato al centro di diverse attenzioni nelle ultime settimane dopo la notizia della volontà di acquisto della Ssc Napoli. D'altro canto il presidente del Napoli De Laurentiis non ha mai aperto alla cessione, come confermato dallo stesso interlocutore.

Ci dice come è andata con De Laurentiis per l'acquisto del Napoli Calcio?

"No problem, è stato un sondaggio, ci siamo conosciuti, parlati. Tutto è nato per l'idea di seguire il modello Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e provare a ripeterlo a Napoli attraverso una grande polisportiva con un super club di calcio capofila. Non posso dare precisi numeri sull'offerta fatta con il sostegno di nostri fondi ma era comprensiva della ricostruzione del Palargento, degli investimenti per l'approdo all'Eurolega di basket e alla Nba Europe".

Ma le porte del Napoli sono chiuse definitivamente?

"Inizialmente non sono andato per acquisire la società ma per creare un rapporto con De Laurentiis. Si è creato ed è bellissimo. Abbiamo parlato di una eventuale cessione ma in questo momento non è fattibile. Se il presidente vuol considerare una cessione nei prossimi anni, sa che noi ci siamo. La porta è aperta, lui ha il mio numero".