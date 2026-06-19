Gli Stati Uniti battono anche l'Australia e volano ai sedicesimi!
Gli Stati Uniti conquistano con un turno d’anticipo il pass per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Alla formazione di Mauricio Pochettino basta un primo tempo praticamente perfetto per piegare un’Australia troppo rinunciataria nella prima frazione e chiudere il discorso già prima dell’intervallo. Gli USA diventano così la seconda nazionale qualificata agli ottavi dopo il Messico, altra selezione del Paese ospitante del torneo.
USA ai sedicesimi, Australia ko: decisivi l’autogol di Burgess e la rete di Freeman
La gara si sblocca dopo pochi minuti grazie all’iniziativa di Balogun sulla sinistra, il cui cross basso viene deviato nella propria porta da Burgess nel tentativo di anticipare un avversario. Gli Stati Uniti continuano a dominare il gioco e trovano il raddoppio nel finale del primo tempo con Freeman, inizialmente fermato per fuorigioco ma poi convalidato dal VAR. Nella ripresa l’Australia prova a reagire con gli ingressi di Metcalfe, Irakunda e Volpato, ma la squadra di Pochettino gestisce senza difficoltà il doppio vantaggio, rischia pochissimo e sfiora anche il terzo gol in contropiede.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro