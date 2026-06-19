Ufficiale Scozia-Marocco, le formazioni ufficiali: la scelta su McTominay

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Scozia-Marocco, le formazioni ufficiali: c’è McTominay dal primo minuto.

Prosegue la seconda giornata dei Mondiali 2026 e nel Gruppo C l’attenzione è rivolta alla sfida tra Scozia e Marocco, un match fondamentale per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale. Il ct Steve Clarke si affida a una Scozia compatta con il 3-4-2-1, guidata in mezzo al campo dalla qualità e dalla forza fisica del centrocampista del Napoli Scott McTominay insieme a Lewis Ferguson. In avanti spazio alla fantasia di McGinn e Christie alle spalle dell’unica punta Ché Adams.

Il Marocco risponde con il consueto 4-2-3-1 e si affida al talento di Brahim Diaz, Ounahi ed El Khannouss alle spalle di Saibari, con Hakimi e Mazraoui a garantire spinta sulle corsie esterne. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Robertson; Patterson, Ferguson, McTominay, Tierney; McGinn, Christie; Adams. CT: Clarke

A disposizione: Kelly, Gordon, Hickey, Souttar, Hyam, Ralston, Mckenna, Fletcher, McLean, Dykes, Stewart, Gannon-Doak, Hirst, Shankland, Curtis.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. CT: Ouahbi

A disposizione: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Belammari, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Talbi, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni.