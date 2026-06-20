Lukaku e De Bruyne contro l'Iran con ADL in tribuna: la posizione del club

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De Laurentiis vola in California per osservare dal vivo il Belgio al Mondiale. Il futuro di De Bruyne e Lukaku si deciderà nelle prossime settimane

Aurelio De Laurentiis sarà presente in prima persona alla partita Belgio-Iran, in programma domani al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Il numero uno del club partenopeo ha già seguito la sfida tra Svizzera e Bosnia, continuando il suo tour americano. La presenza di De Laurentiis sugli spalti non è casuale: rivedere il Belgio dal vivo rappresenta l'occasione ideale per fare chiarezza sul futuro di due pedine fondamentali della rosa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

De Bruyne, il Napoli ci crede: Allegri punta sul rilancio dell'ex Man City

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il Napoli non ha mai preso seriamente in considerazione l'ipotesi di cedere Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga percepisce circa 12 milioni lordi a stagione con contratto in scadenza tra un anno, e l'ultima stagione è stata condizionata da un grave infortunio oltre che da un feeling mai scattato con Antonio Conte sul piano tattico. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, però, il vento sembra cambiato: il nuovo tecnico sarebbe convinto delle qualità del classe '91 e punterebbe con decisione al suo rilancio.

Lukaku al Napoli, futuro in bilico: Allegri lo vuole, ma club valuta i costi

La situazione di Romelu Lukaku è ben più complicata e incerta. Il centravanti belga è ufficialmente al 50-50 tra permanenza e cessione: da un lato Allegri lo considererebbe una risorsa preziosa per le sue caratteristiche fisiche e offensive, dall'altro la società deve fare i conti con le valutazioni economiche. Il nodo cruciale, stando alle indiscrezioni, è che se De Bruyne dovesse essere confermato in rosa, diventa difficile immaginare la contemporanea permanenza anche di Lukaku. La risposta definitiva arriverà nelle prossime settimane.