Diritti Tv Mondiali 2026, Dazn vicina ad acquisirli per l'Italia: in corsa anche la Rai

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, potrebbero essere trasmessi in Italia da Dazn. La piattaforma britannica, già punto di riferimento per la Serie A, sarebbe infatti vicina all’acquisizione dei diritti della competizione, come già avvenuto in altri Paesi quali Spagna e Giappone. Restano però da chiarire le modalità di trasmissione, visto che in passato Dazn ha scelto anche la diffusione gratuita, come nel caso del Mondiale per club insieme a Mediaset.

Un altro nodo importante riguarda la Rai, che partecipa alla corsa per i diritti televisivi e che, in caso di qualificazione dell’Italia, dovrebbe garantire la trasmissione delle partite della Nazionale. La FIFA assegnerà i diritti prima degli spareggi, rendendo cruciale la presenza o meno degli azzurri per il mercato italiano. L’eventuale mancata qualificazione dell’Italia inciderebbe infatti negativamente sugli introiti pubblicitari, riducendo il ritorno economico dell’investimento.