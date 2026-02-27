Ufficiale
Dazn acquista i diritti tv del Mondiale 2026: tutte le partite in diretta
TuttoNapoli.net
Dopo le voci delle scorse ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Con una nota la piattaforma DAZN ha infatti confermato l'accordo con la FIFA per quel che riguarda il prossimo Mondiale che si giocherà in estate.
Il comunicato di DAZN sul Mondiale
"Tutto il Mondiale 2026 da vivere solo su DAZN. Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della FIFA WORLD CUP sulla nostra app dall'11 giugno", spiega DAZN. Il tutto, ovviamente, con la speranza che anche l'Italia possa partecipare. In questo senso, occhi puntati sulla semifinale playoff che gli azzurri di Gattuso giocheranno il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.
Pubblicità
Mondiali
Le più lette
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
PodcastPereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico tutto, somiglianze, idoli e paragoni..."
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com