Dazn acquista i diritti tv del Mondiale 2026: tutte le partite in diretta

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 17:40Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Dopo le voci delle scorse ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Con una nota la piattaforma DAZN ha infatti confermato l'accordo con la FIFA per quel che riguarda il prossimo Mondiale che si giocherà in estate.

Il comunicato di DAZN sul Mondiale
"Tutto il Mondiale 2026 da vivere solo su DAZN. Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della FIFA WORLD CUP sulla nostra app dall'11 giugno", spiega DAZN. Il tutto, ovviamente, con la speranza che anche l'Italia possa partecipare. In questo senso, occhi puntati sulla semifinale playoff che gli azzurri di Gattuso giocheranno il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.